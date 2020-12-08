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Россияне обратились к Путину из-за Wildberries 

Сергей Василенок 1 час назад
Россияне обратились к Путину из-за Wildberries
Фото: РИА Новости
Жители Миасса попросили президента России Владимира Путина перенести строительство логистического центра Wildberries из центра города. Об этом сообщает «Ура.ру».
В своем обращении горожане заявили, что опасаются транспортного коллапса и испорченных фурами дорог.
По мнению жителей Миасса, местные дороги не подходят для больших транспортных потоков.

«Дополнительные 600 фур в сутки, как указано в презентации проекта Wildberries, вызовут в Миассе транспортный коллапс», — заявили они.

Также горожане отметили, что Миасс находится в горах, и усомнились, что к складскому комплексу можно подвести отдельную дорогу.
Заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева отметила, что склад Wildberries — возможность для развития области. Она подчеркнула, что благодаря проекту в регионе появится 2,5 тысячи рабочих мест с зарплатой до 60 тысячи рублей.
Как писал «Рамблер», ранее в Wildberries отчитались об увеличении оборота на 94 процента за третий квартал 2020 года (до 106,8 миллиарда рублей). По данным компании, рост продаж товаров российского производства в штуках составил 193 процента.
С июля по сентябрь Wildberries увеличила число точек выдачи заказов на 18,5 тысячи — до 26 тысяч. Сообщалось, что компания планирует построить логические и распределительные центры в Удмуртии и Татарстане.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин
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