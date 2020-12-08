Как увеличить пенсию в старости

В нынешних условиях заморозки накопительной части пенсии россиянам посоветовали каждый месяц откладывать деньги на старость. Об этом пишет News.ru со ссылкой на интервью с членом-корреспондентом РАН, научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.
“Рассчитывать в будущем можно только на себя, поэтому так важно откладывать на пенсию. Делать это нужно, исходя из собственных возможностей”, — сказал Гринберг.
При этом он отметил, что инвестировать эти средства лучше, чем просто откладывать их. Эксперт считает, что золото и недвижимость могут потерять актуальность в будущем, поэтому Гринберг советует инвестировать в ценные бумаги. Экперт отметил: «Если речь идёт о больших деньгах, то можно инвестировать на финансовом рынке. Это особая история. Людям с низкими доходами я бы ничего не мог посоветовать, разве что делать долгосрочные накопления в валюте. Рекомендовать хранить совсем небольшие сбережения в рублёвых активах я бы не рискнул. Ситуация слишком неопределённая, а будущее в тумане, в очень густом тумане».
Напомним. что ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.