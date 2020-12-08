Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.50
89.75
89.00
Прогноз
14.12 – 21.12
$
72.60
88.21
Индексы и котировки Brent
48.70
+0.33 Золото
1872.09
+0.39 РТС
1368.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.12
1.2124
+0.0286
23.11
1.1838
04.12
26.11
12.11

Эксперт объяснил, как можно увеличить пенсию в старости 

Прайм 1 час назад
Как увеличить пенсию в старости
Фото: РИА Новости
В нынешних условиях заморозки накопительной части пенсии россиянам посоветовали каждый месяц откладывать деньги на старость. Об этом пишет News.ru со ссылкой на интервью с членом-корреспондентом РАН, научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.

“Рассчитывать в будущем можно только на себя, поэтому так важно откладывать на пенсию. Делать это нужно, исходя из собственных возможностей”, — сказал Гринберг.

При этом он отметил, что инвестировать эти средства лучше, чем просто откладывать их. Эксперт считает, что золото и недвижимость могут потерять актуальность в будущем, поэтому Гринберг советует инвестировать в ценные бумаги. Экперт отметил: «Если речь идёт о больших деньгах, то можно инвестировать на финансовом рынке. Это особая история. Людям с низкими доходами я бы ничего не мог посоветовать, разве что делать долгосрочные накопления в валюте. Рекомендовать хранить совсем небольшие сбережения в рублёвых активах я бы не рискнул. Ситуация слишком неопределённая, а будущее в тумане, в очень густом тумане».
Напомним. что ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
Видео дня. Выезд за границу из-за долгов запретят 4 млн россиян
Прайм: последние новости
Путин подписал новый закон, касающийся накопительной пенсии Путин подписал новый закон, касающийся накопительной пенсии Стало известно, на какие продукты поднимутся цены в новом году Стало известно, на какие продукты поднимутся цены в новом году Россиянам предложили дать тройные выплаты Россиянам предложили дать тройные выплаты
Комментарии
Личный счет , Руслан Гринберг , Госдума , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение