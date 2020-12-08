Россиянам предрекли возвращение к барахолкам 

Ритейлеры одежды и обуви могут массовой уйти с российского рынка, предсказывают эксперты.

В 2020 году объем продажи зимней одежды сократился на 12%, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек покупки составил 5400 рублей, число покупок сократилось на 12%, в денежном эквиваленте — на 8%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что по итогам года выручка магазинов обуви сократится на 17%, одежды — на 5%.

Сетевые магазины одежды и обуви фиксируют сокращение трафика в осенние месяцы в среднем на 20% от уровня прошлого года, при этом надеются, что в предновогодний период объем продаж достигнет уровня прошлого года.

При этом в России растет популярность сервисов объявлений и вторичных продаж на рынке одежды и обуви.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2020 года объем продаж на вторичном рынке может вырасти на 20-25% и составить 355-370 млрд рублей.

Посещаемость секонд-хендов увеличилась на 30% по сравнению с 2019 годом, объемы продаж могут увеличиться на 40%.

По мнению специалистов, ритейлеры готовы массовой уйти с российского рынка из-за падения потребительского спроса.

«Рынок придется покинуть как мономагазинам, так и некоторым торговым сетям. В то же время вырастет популярность онлайн-барахолок и обычных вещевых рынков, что отбросит нас лет на 20 назад: цивилизованные торговцы уйдут, а на смену им вернутся нецивилизованные», — считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

При этом он призывает потребителей не рассчитывать на феноменальные скидки из-за банкротств магазинов.

«Продавать будут дорого, пока найдется хоть один покупатель. Поэтому не нужно тратить последние деньги, позарившись якобы на большие скидки», — добавил он.