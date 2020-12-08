Россиянам предрекли возвращение к барахолкам 

Ритейлеры одежды и обуви могут массовой уйти с российского рынка, предсказывают эксперты.
В 2020 году объем продажи зимней одежды сократился на 12%, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек покупки составил 5400 рублей, число покупок сократилось на 12%, в денежном эквиваленте — на 8%.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что по итогам года выручка магазинов обуви сократится на 17%, одежды — на 5%.
Сетевые магазины одежды и обуви фиксируют сокращение трафика в осенние месяцы в среднем на 20% от уровня прошлого года, при этом надеются, что в предновогодний период объем продаж достигнет уровня прошлого года.
При этом в России растет популярность сервисов объявлений и вторичных продаж на рынке одежды и обуви.
Эксперты прогнозируют, что по итогам 2020 года объем продаж на вторичном рынке может вырасти на 20-25% и составить 355-370 млрд рублей.
Посещаемость секонд-хендов увеличилась на 30% по сравнению с 2019 годом, объемы продаж могут увеличиться на 40%.
По мнению специалистов, ритейлеры готовы массовой уйти с российского рынка из-за падения потребительского спроса.
«Рынок придется покинуть как мономагазинам, так и некоторым торговым сетям. В то же время вырастет популярность онлайн-барахолок и обычных вещевых рынков, что отбросит нас лет на 20 назад: цивилизованные торговцы уйдут, а на смену им вернутся нецивилизованные», — считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
При этом он призывает потребителей не рассчитывать на феноменальные скидки из-за банкротств магазинов.
«Продавать будут дорого, пока найдется хоть один покупатель. Поэтому не нужно тратить последние деньги, позарившись якобы на большие скидки», — добавил он.
В октябре, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин заявил, что в России уже начался социально-экономический кризис, а о его глубине наглядно свидетельствуют результаты исследования центра «Ромир», согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го.