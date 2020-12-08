Россияне стали больше тратить на прошлой неделе

Расходы россиян резко замедлили снижение: на неделе с 30 ноября по 6 декабря они упали лишь на 2,3% в годовом выражении после снижения на 11,4% год к году неделей ранее, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс", имеющемся в распоряжении "РИА Новости"

"С 30 ноября по 6 декабря динамика потребительских расходов заметно улучшилась. Изменение составило —2,3% год к году после снижения на 11,4% год к году неделей ранее. Такой результат отчасти связан с уходом неблагоприятного эффекта базы, большая часть ноября — традиционные распродажи, которые в 2019 году проходили намного активнее", — указывают эксперты.

Аналитики также наблюдают общее восстановление потребительской активности, падение спроса на услуги сократилось до 19,5% в годовом выражении. Значительно выросли траты россиян на покупку бытовой техники и электроники, цифровых товаров, телекоммуникационных услуг, а также автозапчастей и аксессуаров.

В то же время эксперты отмечают, что количество активных торговых точек продолжает медленно, но устойчиво расти — в продовольственном сегменте их уже на 10% больше, чем до пандемии, в непродовольственной офлайн-рознице наблюдается стагнация.