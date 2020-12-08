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Россияне стали ощутимо больше тратить на прошлой неделе 

Прайм 1 час назад
Россияне стали больше тратить на прошлой неделе
Фото: РИА Новости
Расходы россиян резко замедлили снижение: на неделе с 30 ноября по 6 декабря они упали лишь на 2,3% в годовом выражении после снижения на 11,4% год к году неделей ранее, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс", имеющемся в распоряжении "РИА Новости".

"С 30 ноября по 6 декабря динамика потребительских расходов заметно улучшилась. Изменение составило —2,3% год к году после снижения на 11,4% год к году неделей ранее. Такой результат отчасти связан с уходом неблагоприятного эффекта базы, большая часть ноября — традиционные распродажи, которые в 2019 году проходили намного активнее", — указывают эксперты.

Аналитики также наблюдают общее восстановление потребительской активности, падение спроса на услуги сократилось до 19,5% в годовом выражении. Значительно выросли траты россиян на покупку бытовой техники и электроники, цифровых товаров, телекоммуникационных услуг, а также автозапчастей и аксессуаров.
В то же время эксперты отмечают, что количество активных торговых точек продолжает медленно, но устойчиво расти — в продовольственном сегменте их уже на 10% больше, чем до пандемии, в непродовольственной офлайн-рознице наблюдается стагнация.
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Личный счет , Сбербанк России , РИА Новости
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