Пандемия ударила по накопительной пенсии россиян 

Пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика ударили по накопительной пенсии россиян, их доходность снизилась, пишут «Известия»

Как пишет издание, все эти события текущего года не позволят негосударственным пенсионным фондам (НПФ) получить ожидаемую в начале 2020-го доходность. Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) скорректировали свой прогноз в сторону уменьшения.

Так, в начале года ожидалось, что фонды смогут получить для клиентов 7,5-10 процентов доходности, то сейчас она снижена до 5,5-6,5 процента, следует из обзора НРА о состоянии НПФ. В следующем году доходность ожидается на уровне 6-7 процентов. При этом в прошлом году доходность от инвестирования в среднем по всем фондам составила 10,7 процента.

По данным Центробанка, среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть более 6,4 процента, а с учетом вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию — 5,7 процента.