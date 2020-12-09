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Пандемия ударила по накопительной пенсии россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика ударили по накопительной пенсии россиян, их доходность снизилась, пишут «Известия».
Как пишет издание, все эти события текущего года не позволят негосударственным пенсионным фондам (НПФ) получить ожидаемую в начале 2020-го доходность. Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) скорректировали свой прогноз в сторону уменьшения.
Так, в начале года ожидалось, что фонды смогут получить для клиентов 7,5-10 процентов доходности, то сейчас она снижена до 5,5-6,5 процента, следует из обзора НРА о состоянии НПФ. В следующем году доходность ожидается на уровне 6-7 процентов. При этом в прошлом году доходность от инвестирования в среднем по всем фондам составила 10,7 процента.
По данным Центробанка, среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть более 6,4 процента, а с учетом вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию — 5,7 процента.
Отчисления граждан в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от зарплаты заморозили в 2014 году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022-й. 2 декабря в Совфеде одобрили заморозку накопительной части пенсии россиян до 2023 года.
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Личный счет , Видео , Цена на нефть , Маленькая пенсия , Прогноз эксперта , Владимир Путин , Совет Федерации , газета "Известия"
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