Надежды россиян на премию к новому году растут 

37% россиян рассчитывают получить премию к Новому году. При этом у большинства сотрудников размер премии не превышает 15 тыс. руб., сообщает РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Более трети респондентов планируют потратить премию на новогодние подарки, столько же опрошенных хотят ее отложить. 11% опрошенных хотят потратить деньги на отдых и развлечения в праздники. У 10% жителей России премия уйдет на то, чтобы накрыть новогодний стол, а 8% — на подарок для самих себя.

В прошлом году премий ожидали 30% опрошенных, а получили только 28%. 63% получили премию меньше 15 тыс. руб., а 35% из них выплатили премию до 5 тыс. руб. Премию от 15 тыс. до 50 тыс. руб. получили 16% опрошенных. Только 7% россиян получили новогоднюю премию в размере больше 50 тыс. руб. 40% остались недовольны размером премии.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что 61% россиян считает 2020 год плохим. Среди причин своих низких оценок треть респондентов отметила потерю работы, столько же пожаловались на снижение зарплаты.