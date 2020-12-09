Мораторий на штрафы ЖКХ предложили продлить

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил Минстрою в 2021 году продлить мораторий по уплате штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, а также взносов на капремонт. По его мнению, ситуация с коронавирусом не урегулируется в 2021 году, по этой причине и необходимо продлить мораторий. Мнения по этому поводу разнятся: работники городского хозяйства не одобряют данную инициативу из-за того, что неплательщики воспользуются таким положением, однако эксперты уверены, что это в любом случае даст положительную динамику, пишут «Известия».

В документе сказано, что количество безработных в РФ на сегодняшний день достигает 4,8 млн человек. При этом угроза дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сохраняется, что влияет на стабильность экономической ситуации.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что такая помощь необходима не только основателям компаний, но и их сотрудникам. Особенно это касается сферы торговли и услуг, ведь пандемия нанесла удар особенным образом по малому и среднему бизнесу.

Выборный считает, что такие действия нужно предпринимать до тех пор, пока ситуация не начнет развиваться в лучшую сторону.

До 1 января 2021 года остановлено взыскание неустойки — штрафа за неуплату услуг ЖКХ. Эту меру приняли из-за растущей социальной напряженности, а также безработицы на фоне ситуации с COVID-19.