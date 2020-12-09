Россиянам, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, власти должны помочь с новогодними подарками. Об этом заявил председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки. Хотя бы по 3 тысячи рублей надо перечислить этим людям в течение декабря-первой половины января», — отметил Сурайкин.
По его словам, найти таких граждан будет не сложно. Они состоят на учетах в органах соцзащиты, опеки, в комитетах по занятости. На эти деньги россияне смогут купить хоть небольшие подарки близким родственникам. В противном случае Новый год будет омрачен крайней бедностью.
В партии пояснили, что ущерба бюджету эта выплата не нанесет, а у людей поднимется настроение. Предложение направлено в Минтруд.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Госдуме предлагали помочь нуждающимся россиянам перед Новым годом. Но помощь должна стать исключительно адресной.