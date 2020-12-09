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До конца декабря россиянам могут выплатить новогоднее пособие 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Россиянам, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, власти должны помочь с новогодними подарками. Об этом заявил председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки. Хотя бы по 3 тысячи рублей надо перечислить этим людям в течение декабря-первой половины января», — отметил Сурайкин.

По его словам, найти таких граждан будет не сложно. Они состоят на учетах в органах соцзащиты, опеки, в комитетах по занятости. На эти деньги россияне смогут купить хоть небольшие подарки близким родственникам. В противном случае Новый год будет омрачен крайней бедностью.
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В партии пояснили, что ущерба бюджету эта выплата не нанесет, а у людей поднимется настроение. Предложение направлено в Минтруд.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Госдуме предлагали помочь нуждающимся россиянам перед Новым годом. Но помощь должна стать исключительно адресной.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , Максим Сурайкин , Минтруд , Госдума , ФедералПресс
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