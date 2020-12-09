«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки. Хотя бы по 3 тысячи рублей надо перечислить этим людям в течение декабря-первой половины января», — отметил Сурайкин.