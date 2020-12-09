Пенсионные накопления попали под удар пандемии 

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Из-за ситуации с коронавирусом пенсионные накопления попали под сильный удар. Как показывают данные Национального рейтингового агентства (НРА), эксперты снизили оценку доходности от их размещения до 5,5–6,5%, хотя в начале 2020 года она была на уровне 7,5-10%. Прогнозы на следующий год тоже не столь высоки — до 6–7%. Эксперты считают, что гражданам пока не стоит ожидать значительной прибавки накоплений из-за нестабильной ситуации на фоне пандемии коронавируса, пишут «Известия».

По данным ЦБ РФ за III квартал 2020 года, размер накоплений в НПФ составил более 2,9 трлн рублей.

По словам доцента Школы финансов НИУ ВШЭ Владиславы Полетаевой, на сниженном уровне находятся ставки российского и зарубежных финансовых рынков — они определяются величинами ключевой ставки центробанков. Таким образом, не стоит сейчас ждать высокой доходности вложений пенсионных средств.

Столь низкие ожидания доходности, по мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, появились из-за мягкой денежно-кредитной политики и несовременного отношения НПФ к инвестированию.