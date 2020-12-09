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Назван способ сэкономить на продуктах к Новому году 

Лера Букина 1 час назад
Назван способ сэкономить на продуктах к Новому году
Фото: ТАСС
Спрос на продовольственные товары в новогодние праздники спровоцирует сезонный рост цен. Такого мнения придерживается заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов, пишет News.ru.
Выход, по его мнению, есть один — покупать товары заранее, так как у данного метода есть несколько преимуществ. Во-первых, это экономично. Во-вторых, психологическое состояние человека улучшается из-за того, что он чувствует себя более подготовленным к праздникам.
Также, по словам Бессонова, это избавит людей от нахождения в очередях, а этот фактор является немаловажным в период пандемии, ведь риск заболеть остается очень высоким.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне сократили расходы на подарки к Новому году.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
Личный счет , Владимир Бессонов , ВШЭ
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