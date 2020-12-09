Назван способ сэкономить на продуктах к Новому году 

Владимир Бессонов, Спрос на продовольственные товары в новогодние праздники спровоцирует сезонный рост цен. Такого мнения придерживается заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ пишет News.ru.

Выход, по его мнению, есть один — покупать товары заранее, так как у данного метода есть несколько преимуществ. Во-первых, это экономично. Во-вторых, психологическое состояние человека улучшается из-за того, что он чувствует себя более подготовленным к праздникам.

Также, по словам Бессонова, это избавит людей от нахождения в очередях, а этот фактор является немаловажным в период пандемии, ведь риск заболеть остается очень высоким.