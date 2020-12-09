Украинцы скупают запрещенные российские конфеты 

Запрещенные российские конфеты пользуются чрезвычайной популярностью на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

На Украине, как сообщал «Рамблер», запрещена реализация ряда российских товаров, в том числе конфет. Несмотря на это, они там продаются — как правило, на рынках, в небольших магазинах, в переходах метро. «Красный мак» — 295 гривен за килограмм, «Аленка» — 355 гривен, «Золотой петушок» — 345 гривен, «Мишка косолапый» — 370 гривен, «Столичные» — 435 гривен, «Золотое суфле» — 450 гривен.

«Я уже три года продаю российские конфеты в Киеве — всем вкусно. Мы даже по терминалу их пробиваем, так что у меня все честно», — заявил «Стране.ua» продавец на одном из рынков.

Продавец в одном из магазинов возле метро в столице Украины рассказал, что его клиентам нравится праздничная и дорогая упаковка российских конфет и вкус шоколада в них. Продавец в одном из небольших магазинов Азат рассказал, что никто из его клиентов до сих пор не отказывался от покупки российских конфет, узнав об их происхождении.

«Это просто обычные сладости, вот и все. А для меня это прибыль», — отметил он.