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Украинцы скупают запрещенные российские конфеты 

Артём Кульша 45 минут назад
Украинцы скупают запрещенные российские конфеты
Фото: ТАСС
Запрещенные российские конфеты пользуются чрезвычайной популярностью на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».
На Украине, как сообщал «Рамблер», запрещена реализация ряда российских товаров, в том числе конфет. Несмотря на это, они там продаются — как правило, на рынках, в небольших магазинах, в переходах метро. «Красный мак» — 295 гривен за килограмм, «Аленка» — 355 гривен, «Золотой петушок» — 345 гривен, «Мишка косолапый» — 370 гривен, «Столичные» — 435 гривен, «Золотое суфле» — 450 гривен.

«Я уже три года продаю российские конфеты в Киеве — всем вкусно. Мы даже по терминалу их пробиваем, так что у меня все честно», — заявил «Стране.ua» продавец на одном из рынков.

Продавец в одном из магазинов возле метро в столице Украины рассказал, что его клиентам нравится праздничная и дорогая упаковка российских конфет и вкус шоколада в них. Продавец в одном из небольших магазинов Азат рассказал, что никто из его клиентов до сих пор не отказывался от покупки российских конфет, узнав об их происхождении.

«Это просто обычные сладости, вот и все. А для меня это прибыль», — отметил он.

Руководитель Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексей Дорошенко рассказал, что российские конфеты импортируются на Украину контрабандой, чаще всего мелкими партиями через приграничные области, а таможенники закрывают на это глаза за тысячу гривен за каждый микроавтобус.
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Личный счет , Экономика , Алексей Дорошенко
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