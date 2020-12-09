Россиян предупредили об угрозе вкладам в долларах 

Проект поправок в Налоговый кодекс, касающийся повышения налога на процентные доходы со вкладов в иностранной валюте в российских банках, фактически отменяет введенный ранее необлагаемый минимум. Об этом говорится в заключении Счетной палаты , которая дала отрицательный отзыв на законопроект.

Инициатива принадлежит ряду депутатов Госдумы . В пояснительной записке народные избранники указали, что такое решение должно ослабить влияние доллара на национальную экономику, которое является угрозой для страны.

Как предупредили в Счетной палате, нынешние поправки противоречат изменениям, которые были внесены в Налоговый кодекс в апреле этого года. Тогда условия для вкладов в валюте и в рублях не отличались друг от друга, кроме необходимости пересчета в рубли по курсу ЦБ для сбора налога.

Равными были и условия для размера вклада, при котором налог на процентный доход не взимается, — это порядка миллиона рублей (точная оценка зависит от размера ключевой ставки Центробанка).

Депутаты предлагают обложить налогом всех держателей валюты в российских банках. По их оценке, долларизация национальной экономики только растет. В частности, активы банковского сектора России в иностранной валюте по состоянию на 1 февраля 2020 года составили более 418 миллиардов долларов, что на треть больше, чем 1 февраля 2019 года. Одновременно в последние годы существенно выросла и наличная денежная масса иностранной валюты в России.