Ожидающих новогоднюю премию россиян стало больше 

Получить премию на работе к Новому году надеются 37% россиян, хотя в прошлом году дополнительные выплаты получили лишь 28%, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось в декабре 2020 года среди граждан всех регионов Российской Федерации.

Те граждане, которые надеются получить премию в 2020 году, готовятся потратить данные средства на подарки к Новому году или же их отложить. 11% рассчитывают потратить их на развлечения, 10% россиян на полученные от компании средства планируют накрыть новогодний стол. Лишь 8% участников хотят потратить деньги на себя.

В 2019 году, по данным исследования, многие россияне удостоились новогодней премии в размере до 15 тыс. рублей. Какую премию получат граждане в этом году, еще неизвестно, однако большинство как никогда нуждаются в дополнительных средствах на фоне тяжелой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

В 2019 году ждали от работодателей премии 30%, получили — 28%. Согласно опросу, 63% получили вознаграждение меньше 15 тысяч рублей, 35% выплатили до 5 тысяч рублей. Лишь 7% россиян получили новогоднюю премию в размере более 50 тысяч рублей. Размером выплаты остались недовольны 40%.