Спрос россиян на наличную валюту упал 

Чистый спрос граждан России на наличную иностранную валюту в сентябре 2020 года, по данным ЦБ РФ, снизился на 22% в сравнении с августом — до 1,1 миллиарда долларов, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ

Отмечается, что спрос на доллары упал на 34%, при этом на евро, наоборот, вырос — на 14%.

Как отмечает регулятор, почти неизменным остался объем покупки валюты в банках, он составил 1,7 миллиарда долларов. Американской валюты было куплено на 2% меньше, чем месяцем ранее, а евро — больше на 10%.

Также статистика показывает, что физические лица забрали со своих валютных счетов 1,9 миллиарда долларов, на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Наличная иностранная валюта была продана банкам в размере 1 миллиарда долларов. Это на 11% больше, чем в августе. Что касается продаж долларов, то они увеличились на 20%, а продажи евро снизились на 8%. Выяснилось, что на валютные счета было перечислено 1,6 миллиарда долларов наличной иностранной валюты.