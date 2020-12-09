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Спрос россиян на наличную валюту упал 

Лера Букина 1 час назад
Спрос россиян на наличную валюту упал
Фото: Reuters
Чистый спрос граждан России на наличную иностранную валюту в сентябре 2020 года, по данным ЦБ РФ, снизился на 22% в сравнении с августом — до 1,1 миллиарда долларов, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ.
Отмечается, что спрос на доллары упал на 34%, при этом на евро, наоборот, вырос — на 14%.
Как отмечает регулятор, почти неизменным остался объем покупки валюты в банках, он составил 1,7 миллиарда долларов. Американской валюты было куплено на 2% меньше, чем месяцем ранее, а евро — больше на 10%.
Также статистика показывает, что физические лица забрали со своих валютных счетов 1,9 миллиарда долларов, на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.
Наличная иностранная валюта была продана банкам в размере 1 миллиарда долларов. Это на 11% больше, чем в августе. Что касается продаж долларов, то они увеличились на 20%, а продажи евро снизились на 8%. Выяснилось, что на валютные счета было перечислено 1,6 миллиарда долларов наличной иностранной валюты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане России в ноябре купили больше долларов и евро, чем продали.
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Личный счет , Центральный банк России
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