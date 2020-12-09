Раскрыт новый способ похищения денег у россиян 

Мошенники украли деньги у екатеринбуржца, зная только номер карты.

Как сообщает издание E1.RU , Александр продавал газовый котел на сайте объявлений «Авито». Ему позвонил человек и попросил номер карты ВТБ , якобы для того, чтобы перевести деньги за котел.

«Как только я сообщил по телефону 16 цифр, буквально минут через 15 начали приходить эсэмэски о списании средств», — рассказал пострадавший.

Мужчина утверждает, что никаких дополнительных данных лже-покупателю не сообщал и что никаких кодов подтверждения ему на телефон не приходило.

При этом у Александра вообще не было средств на этой карте. Мошенники взломали лицевой счет и переводили деньги с его кредитной карты, номер которой он им не называл, на дебетовую, а затем уже на свой счет.

Преступники пытались списать 50 тысяч, но на 40 тысячах кредитный лимит кончился.

Пострадавший заблокировал карту через приложение, а затем позвонил в банк. На вопрос, могут ли мошенники списать средства с карты, зная только ее номер, в ВТБ ответили отрицательно. Александр написал заявление в полицию, претензию в банк и жалобу в Центробанк . В претензии он потребовал вернуть украденные деньги и выплатить компенсацию в размере 25 тысяч рублей, поскольку его деньги оказались недостаточно защищены.

В банке же придерживаются другого мнения. Представители ВТБ сообщили, что результаты проверки показали, что был скомпрометирован как номер карты, который клиент назвал мошенникам, так и код подтверждения для привязки нового устройства, этим и воспользовались мошенники. В банке назвали операцию законной и отказали в возврате средств.

В полиции же возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее, как писал «Рамблер», эксперты посоветовали россиянам не перезванивать в ответ на «немые» звонки. Эксперты по телефонной безопасности объяснили, что немые звонки совершает робот, задача которого — определить, берут ли трубку по этому номеру. Таким образом мошенники или спамеры определяют, что номер «живой», и по нему можно работать.