Цены взлетят: россияне останутся без любимых товаров

Рост цен происходит постоянно, но часть продуктов традиционно дорожает с Нового года. Как рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, в январе заметно вырастут цены на три категории товаров.

«В первую очередь, в начале 2021 года будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты. Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает», — сказал он изданию News.ru.

По словам эксперта, на все остальное цена будет меняться «аккуратно» в зависимости от падения курсовой стоимости, уровня инфляции и пика покупательского спроса.

Как сообщал «Рамблер», ранее в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допустить ситуации, «как в СССР», когда у людей было недостаточно продуктов питания. Путин обратил внимание, что в советские времена гражданам не хватало продуктов из-за дефицита, а сейчас «у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке».