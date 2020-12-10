Упрощенное банкротство россиян забуксовало 

Лишь каждое четвертое обращение россиян по упрощенному банкротству находится в процессе внесудебного урегулирования долгов, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

С 1 сентября по 8 декабря 2020 года, по данным экспертов проекта, в МФЦ подали обращения 5313 человек для оформления внесудебного банкротства. Процедура начата лишь по 1387 заявлениям, а 3926 обращений были забракованы по тем или иным причинам. В целом за три с лишним месяца с момента запуска новой практики доля одобренных решений составила 26%, возвратов — 74%.

Граждане, как пояснили в Минэкономразвития , сталкиваются с отказами из-за того, что многие не имеют права пользоваться упрощенным процессом банкротства. Например, они могут не иметь оконченного исполнительного производства, что является одним из главных условий для списания долгов. Москва и Санкт-Петербург — лидеры по обращениям.

2,9 млн человек, по словам генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артура Александровича, являются потенциальными банкротами, которые имеют возможность избавиться от долгов во внесудебном порядке.

Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 сентября 2020 года в России стало проще объявить себя банкротом. Среди условий — отсутствие у должника недвижимости (кроме единственного жилья) и автомобилей, сумма долга должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей.