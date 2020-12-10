Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.69
89.75
89.10
Прогноз
14.12 – 21.12
$
73.00
88.77
Индексы и котировки Brent
49.39
+0.26 Золото
1832.56
+0.03 РТС
1372.47
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.12
1.2105
+0.0182
25.11
1.1924
07.12
29.11
15.11

Россиянам спишут долги за ЖКХ 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянам спишут долги за ЖКХ
Фото: РИА Новости
Власти России спишут долги граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура.ру».
Тарифы на услуги ЖКХ, как сообщал «Рамблер», увеличиваются в России с 1 июля. Средний размер их роста ориентирован на размер инфляции и отличается в разных регионах, а максимальный — ограничен правительством. 1 июля 2020 года тарифы выросли в среднем на 4%. Сегодня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что в июле 2021-го рост общего платежа в среднем по стране также составит 4%.

«Это приведет к тому, что число людей, которые будут накапливать платежи за коммуналку, будет еще выше», — считает Калугин.

Он высказал мнение, что в 2024 году перед очередными выборами президента власти страны сделают широкий жест и спишут долг граждан за услуги ЖКХ.
Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич усомнился в этом. По его словам, государство может так поступить, но едва ли поступит, потому ранее не было замечено в щедрости по отношению к простым налогоплательщикам.

«Нужно не с тарифами бороться, так как без роста тарифов не будет ресурсов для ремонта и модернизации инфраструктуры, а уровень жизни граждан поднимать, чтобы расходы были для них посильны», — считает Кривелевич.

Видео дня. Биткоину прогнозируют критический момент в ближайшие две недели
Комментарии 4
Личный счет , Виталий Королев , ФАС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение