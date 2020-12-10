Россиянам спишут долги за ЖКХ 

Власти России спишут долги граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура.ру».

Тарифы на услуги ЖКХ, как сообщал «Рамблер», увеличиваются в России с 1 июля. Средний размер их роста ориентирован на размер инфляции и отличается в разных регионах, а максимальный — ограничен правительством. 1 июля 2020 года тарифы выросли в среднем на 4%. Сегодня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что в июле 2021-го рост общего платежа в среднем по стране также составит 4%.

«Это приведет к тому, что число людей, которые будут накапливать платежи за коммуналку, будет еще выше», — считает Калугин.

Он высказал мнение, что в 2024 году перед очередными выборами президента власти страны сделают широкий жест и спишут долг граждан за услуги ЖКХ.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич усомнился в этом. По его словам, государство может так поступить, но едва ли поступит, потому ранее не было замечено в щедрости по отношению к простым налогоплательщикам.