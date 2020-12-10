Россияне массово перешли в режим экономии 

Жители России массово переходят в режим экономии. Как говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины россиян (57%) считают, что сейчас неудачное время для крупных покупок.

Четверть граждан, принявших участие в исследовании, заявило, что для таких покупок сейчас наоборот, время благоприятное.

Почти каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

70% россиян отметили, что сейчас лучше сократить денежные траты: надо попытаться максимально накопить на на будущее.

20% — наоборот — считает, что сейчас лучше побыстрее тратить и зарплаты, и пенсии. Сберегать же, по их мнению, лучше всего при помощи ценностей.

Говоря о кредитах, респонденты отмечают, что брать кредиты сейчас не стоит: так ответили 75% опрошенных. При этом 11% считает, что сейчас удачное время для новых займов.