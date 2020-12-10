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Россияне массово перешли в режим экономии 

Прайм и ещё 3 21 минуту назад
Жители России массово переходят в режим экономии. Как говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины россиян (57%) считают, что сейчас неудачное время для крупных покупок.
Четверть граждан, принявших участие в исследовании, заявило, что для таких покупок сейчас наоборот, время благоприятное.
Почти каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.
70% россиян отметили, что сейчас лучше сократить денежные траты: надо попытаться максимально накопить на на будущее.
Россияне рекордно потратятся на Новый год 
20% — наоборот — считает, что сейчас лучше побыстрее тратить и зарплаты, и пенсии. Сберегать же, по их мнению, лучше всего при помощи ценностей.
Говоря о кредитах, респонденты отмечают, что брать кредиты сейчас не стоит: так ответили 75% опрошенных. При этом 11% считает, что сейчас удачное время для новых займов.
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Личный счет , Видео , ВЦИОМ
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