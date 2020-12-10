В Систему быстрых платежей добавят новую функцию

"Было достаточно много разговоров о том, что в СБП очень важны претензионные платежи, если деньги списали невовремя, незаконно и так далее. Реализована платформа "Диспут +", подключение к ней банков уже началось. Эта платформа позволяет очень оперативно, по сравнению даже с карточными платежами, диспуты разрешать", — сказал Комлев журналистам.

Платформа использует наработки платежной системы "Мир", там тоже работает "Диспут +", добавил он.

"Она доказала возможность разрешать диспуты в автоматизированном режиме, в течение буквально иногда нескольких минут, но, как правило, речь идет о двух-трех днях, максимум 30 дней — в классических карточных системах это уже совсем другие сроки", — пояснил Комлев.

"Это станет обязательно для участников СБП, сейчас дорабатываются последние моменты, в наших планах на 2021 год уже развитие этой диспутной системы", — добавил Комлев.

Сейчас банкам уже доступна возможность поиска операций, в течение года будут добавляться новые сервисы, заключил глава НСПК.