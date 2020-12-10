Россияне смогут оформить пенсию в банках 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут оформить пенсию и получить другие услуги в негосударственных организациях. Кабмин РФ подготовил соответствующие поправки, сообщает ТАСС.
«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — цитирует ТАСС Мишустина.
Премьер-министр отметил, что благодаря нововведению граждане смогут сэкономить время на сборе справок и выписок из реестров. Весь комплект необходимых документов можно будет сразу получить в выбранной ближайшей организации. Также было подчеркнуто, что защите личных данных уделят особое внимание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около 22% россиян решили продолжить работать после выхода на пенсию.