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Россияне смогут оформить пенсию в банках 

Лера Букина 58 минут назад
Россияне смогут оформить пенсию в банках
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут оформить пенсию и получить другие услуги в негосударственных организациях. Кабмин РФ подготовил соответствующие поправки, сообщает ТАСС.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер-министр отметил, что благодаря нововведению граждане смогут сэкономить время на сборе справок и выписок из реестров. Весь комплект необходимых документов можно будет сразу получить в выбранной ближайшей организации. Также было подчеркнуто, что защите личных данных уделят особое внимание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около 22% россиян решили продолжить работать после выхода на пенсию.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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