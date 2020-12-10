Раскрыт новый вид телефонного мошенничества под видом ФСБ 

В начале декабря ей позвонил неизвестный, представившись офицером ФСБ. Он рассказал, что ведомство проводит специальную операцию по раскрытию финансового преступления, и попросил женщину помочь спецслужбам.

По замыслу мошенников, женщина должная была оформить кредит в банке и положить наличные в банковскую ячейку, предоставив доступ в нее нескольким людям.

Сомнения москвички относительно честности звонившего рассеялись, когда он перезвонил с номера 8 (495) 914-26-32. Именно этот номер указан на сайте ФСБ России.

Женщина стала выполнять инструкции «офицера», отчитываясь о своих действиях по телефону или в мессенджере.

В одном из банков москвичке отказали в кредите. Видимо, работников финансовой организации смутило, что клиентка во время оформления документов постоянно консультировалась по телефону.

В другом банке она оформила кредит в размере 1 млн 270 тысяч рублей со страховкой 200 тысяч рублей. Согласно указаниям, она должна была снять всю сумму со счета и положить в ячейку в третьем банке.

Буквально в последний момент женщина решила окончательно развеять сомнения и проконсультироваться у знакомых юристов. Те заявили, что схема слишком похожа на мошенничество.

Москвичка стала задавать «офицеру» вопросы, после которых мошенники поняли, что их план раскрыт. Перед тем как перестать выходить на связь, аферисты прислали своей несостоявшейся жертве оскорбительную картинку.

На следующий день женщина закрыла кредит, однако ей все равно пришлось заплатить проценты за пользование деньгами.

Москвичка написала заявление в полицию о мошенничестве. Теперь правоохранители выясняют, каким образом преступники могли воспользоваться телефонным номером ФСБ.

Ранее «Рамблер» писал о том, как пожилая москвичка выбросила в окно миллион рублей, думая, что участвует в спецоперации по задержанию преступника.