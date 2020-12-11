Назван способ избавиться от долгов по кредитам

Попасть в долговую яму — не приговор, важно трезво оценить свои возможности и в первую очередь выделить долги (кредиты) с самой высокой процентной ставкой, заявила NEWS.ru консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ «Вашифинансы» Валентина Наумова.

Предположим, у вас имеется ипотека на 1 млн рублей и открытая кредитная карта на 100 тысяч рублей, но по ипотеке ставка составляет 10%, а по кредитке — 23%. Работаем над снижением суммы платежа и закрываем самый маленький по телу кредита долг, — отметила эксперт.

По словам Наумовой, ипотечный кредит можно рефинансировать и снизить ставку сегодня до 6–8%. Избавиться от долга по кредитной карте возможно с помощью потребительского кредита с меньшей процентной ставкой: сумма ежемесячного платежа в этом случае может стать гораздо ниже.

Если нет возможности подтвердить доход, пишем письмо в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы. Если ваши возможности крайне ограниченны и дохода недостаточно, чтобы покрыть хотя бы 10% ежемесячных платежей, то можно проконсультироваться с юристом по вопросам банкротства, — сказала она.

Однако банкротство является крайней мерой при решении вопроса с долгами. Сама процедура занимает от 6 до 12 месяцев. По итогам признания физического лица банкротом с него снимаются обязательства по кредитам, коммунальным платежам, постановлениям судебных приставов, договорам поручительства, наследственным долгам, налогам. При этом есть возможность сохранить за собой жильё, если оно является единственным для проживания, пояснила Наумова.

Однако минусов у этой схемы тоже немало. Банкрот не сможет занимать какое-то время определённые должности, за ним сохранятся обязательства по алиментам, по заработной плате сотрудникам (если банкрот — ИП), по возмещению материальной компенсации. Кроме того, итогом банкротства станет плохая кредитная история, добавила Наумова.