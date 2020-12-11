Разъяснен порядок действий при получении пенсии

Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, заказать выписку можно на портале госуслуг, через него можно также подать документы на исправление ошибки в индивидуальном лицевом счете, рассказали РИА Новости в ПФР

"Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР", — рассказал в Пенсионном фонде.

Любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или "личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР. Ее также можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

Если человек найдет в индивидуальном лицевом счете ошибки, следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении указанных сведений и прикрепить подтверждающие документы. Территориальный орган ПФР рассмотрит их, а при необходимости сможет провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах. Изменения вносятся в лицевой счет по результатам такой проверки.

"ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет", — обратили внимание в фонде.

В нем также отметили, что с 2021 года будут проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.

Информировать планируют один раз в три года, начиная с года достижения возраста 45 лет. Это позволит людям оценить имеющиеся у них пенсионные права, при необходимости скорректировать модель поведения в части приобретения дополнительных прав.

В ПФР также напомнили, что с 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки. Он является добровольным, но для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, бумажные трудовые заводиться уже не будут. Сейчас в электронные трудовые вносятся сведения о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года.

При этом на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о внесении в электронную трудовую данных за периоды до 31 декабря 2010 года по желанию самого гражданина. В случае его принятия можно будет прийти в ближайшее отделение ПФР, заполнить заявление и предоставить бумажную трудовую книжку. Сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года будут переведены в электронный вид и включены в индивидуальный лицевой счет.