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Аналитики подсчитали траты российских семей на украшение дома 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Подсчитаны траты россиян на новогодние украшения
Фото: globallookpress.com
Российская семья тратит на онлайн-покупки украшений дома к Новому году около 7 тыс. рублей, говорится в исследовании Ozon.

"В этом году россияне уделяют гораздо больше внимания украшению дома: во многих регионах в новогоднюю ночь не будут работать рестораны, а путешествия пришлось перенести. Проанализировав характерные заказы с новогодней атрибутикой, аналитики Ozon выяснили, что типичный "набор", покупаемый к Новому году, состоит из елки, наконечника и набора игрушек для нее, а также декора для дома. Минимальная стоимость набора составляет порядка 1 тыс. рублей, но среднестатистическая российская семья тратит почти в семь раз больше — в среднем 6 800 рублей. Расходы жителей Новосибирска и Ростова-на-Дону чуть ниже — примерно на 10% — но в целом россияне в этом году единодушны в таком уровне трат", — говорится в исследовании.

Продажи новогодних товаров на Ozon в конце ноября — начале декабря удвоились относительно прошлого года, а количество заказов с новогодней атрибутикой — утроилось. Средний чек на такие товары вырос на 70% в годовом сопоставлении и превысил 2 тыс. рублей. Увеличение среднего чека российская интернет-площадка связывает с перетоком покупателей из традиционных магазинов в онлайн в 2020 году на фоне пандемии.

"В качестве главного символа праздника россияне покупают искусственные ели от 90 см и выше, украшенные шишками, ягодами или искусственным снегом. Продажи искусственных елей в конце ноября — начале декабря выросли в шесть раз год к году. Такой высокий спрос стимулировал площадку расширить ассортимент деревьев. В этом году впервые на Ozon в продаже появились живые елки", — рассказали в компании.

К типичному новогоднему набору чаще всего добавляют сладкие подарки, подарочную упаковку и канцелярские принадлежности. В канун 2021 года онлайн-покупатели предпочитают наборы из игрушек красного, серебряного и золотого цветов. Наибольшим спросом среди игрушек пользуются санки, банты, снежинки и символ 2021 года — бык.
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