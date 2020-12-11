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Россиянам рассказали, как проверить размер пенсии 

Газета.Ru и ещё 3 4 часа назад
Чтобы проверить размер пенсии, россиянам нужно знать свой стаж, заработок и страховые взносы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета можно через портал госуслуг или на сайте ПФР. Если человек найдет ошибки, то ему нужно подать заявление на их исправление через портал госуслуг, прикрепив подтверждающие документы. Территориальный орган ПФР рассмотрит их и при необходимости дополнительно проверит данные.

"ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет", — сказали в фонде.

Также подчеркивается, что с 2021 года граждан старше 45 лет будут раз в три года информировать о пенсионном счете, накопленном стаже и предварительном размере пенсии.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости
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