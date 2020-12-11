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Россияне перестали надеяться на пенсию в старости 

Лера Букина 3 часа назад
Россияне перестали надеяться на пенсию в старости
Фото: РИА Новости
В последнее время граждане России стали больше рассчитывать на свои сбережения во время пенсии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса Высшей школы экономики «Социальное самочувствие россиян».
Результаты исследования показали, что в 2020 году выросло число россиян, которые планируют обеспечивать себя на пенсии за счет своих накоплений, таких оказалось 14%.
Также отмечается, что 40% россиян пока не думают о том, на какие средства будут жить, когда достигнут пенсионного возраста. Кроме того, количество тех, кто рассчитывает на пенсию, сократилось (с 56% в 2018 году до 43% в 2020 году). Анализ показал, что жители Москвы больше всего не задумываются о доходах в старости (37%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России в скором времени оформить пенсию можно будет в негосударственных организациях, в том числе в банках.
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