Россиянам рассказали, как не лишиться части пенсии 

При получении пенсии россиянам стоит быть более внимательными при проверке сведений о страховом стаже, заработке и страховых взносах. Заказать выписку с такими данными можно на сайте госуслуг или ПФР . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

Как сообщают в ПФР, проверять эти сведения необходимо для того, чтобы размер будущей пенсии установили корректно. Кроме того, имеется возможность получить лично выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

В том случае, если гражданин найдет ошибки в лицевом счете, то необходимо подать обращение для последующего их исправления через сайт Госуслуг. Пенсионный фонд проверит сведения, а также внесет необходимые корректировки.