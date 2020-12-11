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Россиянам рассказали, как не лишиться части пенсии 

Лера Букина 2 часа назад
Россиянам рассказали, как не лишиться части пенсии
Фото: РИА Новости
При получении пенсии россиянам стоит быть более внимательными при проверке сведений о страховом стаже, заработке и страховых взносах. Заказать выписку с такими данными можно на сайте госуслуг или ПФР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.
Как сообщают в ПФР, проверять эти сведения необходимо для того, чтобы размер будущей пенсии установили корректно. Кроме того, имеется возможность получить лично выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР или в МФЦ по предварительной записи.
В том случае, если гражданин найдет ошибки в лицевом счете, то необходимо подать обращение для последующего их исправления через сайт Госуслуг. Пенсионный фонд проверит сведения, а также внесет необходимые корректировки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне будут иметь возможность оформить пенсию в банках.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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