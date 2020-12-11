Россияне перестают платить по кредитам

За 2020 год количество злостных неплательщиков по кредитам в России выросло на 22 процента (2,1 миллиона) и достигло 11,7 миллиона человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Больше всего неплательщиков выявили в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

Судебные приставы взыскали с россиян с начала года 111,3 миллиарда рублей.

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что во время пандемии финансовое положение россиян ухудшилось, многие из них потеряли часть дохода или лишились работы.

По данным Мехтиева, просроченная задолженность по кредитам есть примерно у восьми миллионов россиян, у многих из них по два-три займа с просрочкой.

Глава компании «Национальная служба взыскания» Роман Волосников добавил, что каждый пятый должник начал пропускать платежи в период самоизоляции. Средняя сумма просроченной задолженности россиян равна 120 тысячам рублей.

Мехтиев добавил, что объем просроченных платежей по кредитам в стране достигнет максимума в первом квартале 2021 года.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году в Минэкономразвития заявили об опасной закредитованности населения России. По данным министерства, объем невозвратных кредитов достиг трех процентов ВВП страны, около 70 процентов заемщиков испытывают трудности с погашением долгов. К концу 2018 года платеж по кредитам у трети российских заемщиков превышал 60 процентов от их ежемесячного дохода.

В БКИ «Эквифакс» подсчитали, что к маю 2019 года 42,3 процента россиян имели два и более кредитных договоров, 18 процентов — три и более кредитных договоров, а около восьми процентов — четыре и более договоров.