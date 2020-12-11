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Цены на продукты для новогодних салатов взлетели 

Лера Букина 1 час назад
Цены на продукты для новогодних салатов взлетели
Фото: РИА Новости
В ноябре 2020 года суммарная стоимость всех ингредиентов, необходимых для приготовления селедки под шубой, составила 571,9 рубля. Это на 8% больше, чем прошлогодняя сумма, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Росстата» по потребительским ценам. Рост пришелся на такие продукты питания, как яйца, картофель, лук репчатый, майонез, морковь, свекла и селедка. Из этого следует, что порция салата на четырех персон составит 169 рублей. В 2019 году сумма была ниже на 7,6% (157 рублей).
Значительным образом рост пришелся на овощи: на 29% подорожал картофель, на 24% — морковь, на 13% — свекла. Что касается остальных продуктов, то они выросли в цене не столь сильно: яйца и майонез подорожали на 9%, на 5% — репчатый лук, на 2% — сельдь.
Но это не единственный традиционный салат к Новому году, который вырос в цене. Ингредиенты для оливье тоже подорожали — на 7,7%.
По словам главы аналитического агентства Fruit news Ирины Козий, росту цен на продукты питания способствовало ослабление рубля. Она заявила, что рубль по отношению к доллару США за год упал на 15,6% (9 декабря 2019-го к той же дате 2020 года), по отношению к евро — на 26%.
По словам замглавы ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, именно природно-климатические условия — причина роста цен на овощную продукцию. Она отметила, что в 2020 году был неурожай картофеля в средней полосе России. Кроме того, по мнению эксперта, ситуация с нехваткой рабочей силы для его уборки из-за пандемии также осложнила положение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что оливье может обойтись дешевле, чем в прошлом году при покупке продуктов в недорогих продуктовых магазинах.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
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Личный счет , Росстат , газета "Известия"
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