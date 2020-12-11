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Кешбэк на туры по России продлили на 2021 год 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 47 минут назад
Кешбэк на туры по России продлили на 2021 год
Фото: РИА Новости
Государственная программа кешбэка за отдых в России будет продлена на 2021 год, сообщил советник президента Российского союза туриндустрии Тимофей Кононенко.
По его словам, связанный с пандемией коронавируса кризис серьезно ударил по туристической отрасли, но она выстояла благодаря государственной поддержке, передает РИА «Новости».

«Речь идет о программе стимулирования поездок или акции с туристическим кешбэком. На мой взгляд, предварительные итоги акции с кешбэком дают достаточно точное представление о состоянии и трендах в российской туриндустрии», — сказал Кононенко.

Он отметил, что россияне в рамках акции «Кешбэк за отдых в России» приобрели туров и проживания на 6,5 млрд рублей. Участниками этой программы стали около 300 тыс. человек. Государство вернуло им за поездки порядка 1,2 млрд рублей.
По данным Ростуризма, у основных крупных туроператоров продажи по отношению с аналогичным периодом выросли в среднем на 40%. У агрегаторов рост бронирования составил 10-15%.

«В целом можно говорить о 60-70% росте продаж крупных участников рынка. При этом доля продаж туров на Новый год составила 32%», — добавил Кононенко.

Также он уточнил, что в топ новогодних направлений попали курорты Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, Урала и Сибири, Крыма, средней полосы России, Подмосковья.
Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.
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Личный счет , Ростуризм , Российский союз туриндустрии , РИА Новости
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