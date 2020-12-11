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Мошенники крадут деньги с карт россиян с помощью «защищенного счета» 

Лера Букина 58 минут назад
Раскрыта схема кражи денег с помощью «защищенного счета»
Фото: ТАСС
Злоумышленники нашли новый метод кражи денежных средств у россиян. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбере Сергей Велигодский.
Он отметил, что цель мошенников — заставить клиентов банка добавить себе в мобильное устройство «новую защищенную карту» для перевода на нее денежных средств. С нее злоумышленники затем похищают деньги.
Велигодский подчеркнул, что очень часто россияне вовлекаются в «схему с кредитами». Это выглядит так: клиент получает сообщение о том, что ему якобы одобрили потребительский кредит. В нем также указывается, что для «отмены» операции нужно в срочном порядке создать заявку на новый счет и выполнить перевод средств на «защищенный счет».
В данном случае гражданин теряет не только свои деньги, но и остается должен банку, отметил Велигодский.
Ранее «Рамблер» сообщал о советах экспертов по предотвращению хищений средств с банковских карт. Россиянам порекомендовали не перезванивать на «немые звонки», не сообщать номер свой карты и пин-код от нее, не оставлять данные карты на подозрительных сайтах.
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Личный счет , Комсомольская правда
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