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Подсчитаны траты россиян на новогодние украшения 

Лера Букина 1 час назад
Россияне потратят на новогодний декор почти 7 тысяч рублей
Фото: globallookpress.com
Траты среднестатистической российской семьи на новогодний декор приблизились к 7 тысячам рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование российского онлайн-ритейлера Ozon.
По данным компании, в классический набор товаров, покупаемый к Новому году, входят елка и украшения для нее, наконечник, а также атрибуты для украшения дома. Наименьшая цена такого набора близка к 1 тысяче рублей, однако в России семьи тратят почти в 7 раз больше — 6800 рублей в среднем.
Отмечается, что в Новосибирске и Ростове-на-Дону граждане тратят на 10% меньше.
По данным Ozon, спрос на новогодние товары в конце ноября-начале декабря увеличился вдвое в сравнении с 2019 годом, а заказы на новогоднюю атрибутику утроились. Средний чек на такие товары увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом, превысив 2 тысячи рублей.
Также в компании подчеркивают, что чаще всего граждане покупают искусственные ели от 90 сантиметров, которые украшены шишками, ягодами или искусственным снегом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по данным компании Deloitte, на празднование Нового года в 2020 году жители России готовы потратить в среднем по 25 тысяч рублей. В прошлом году эта сумма составила 19,3 тысячи рублей.
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