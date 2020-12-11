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Опрос россиян показал долю считающих себя бедными 

Rambler News Service и ещё 1 32 минуты назад
Бедными себя считает треть россиян, большинство же жителей страны причисляет себя к людям со средним достатком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«64% говорят о себе, что они люди со средним достатком, 33% относят себя к бедным», — говорится в исследовании.

Богатыми же себя считает только 1% опрошенных.
По мнению 52% респондентов, в большинстве случаев человек может преодолеть бедность. При этом 40% россиян уверены, что в большинстве случаев у бедных нет возможности улучшить своё благосостояние.
Доля считающих, что общество утроено более правильно, если в нем благополучие человека зависит прежде всего от его собственных усилий, сократилось с 45% в марте до 38% в ноябре текущего года. В то же время доля полагающих более правильным устройство общества, в котором благополучие человека обеспечивается прежде всего государством, возросло с 44% в марте до 45% в ноябре.
В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России около 13,5%, или 20 млн, граждан являются бедными. Согласно данным Росстата, по итогам 2019 года уровень бедности составил 12,3% населения России.
21 июля президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года, согласно которому уровень бедности должен быть снижен вдвое от показателя 2017 года.
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Комментарии 16
Личный счет , Видео , Экономика , Антон Котяков , Владимир Путин , Фонд "Общественное мнение"
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