Бедными себя считает треть россиян, большинство же жителей страны причисляет себя к людям со средним достатком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«64% говорят о себе, что они люди со средним достатком, 33% относят себя к бедным», — говорится в исследовании.

Богатыми же себя считает только 1% опрошенных.

По мнению 52% респондентов, в большинстве случаев человек может преодолеть бедность. При этом 40% россиян уверены, что в большинстве случаев у бедных нет возможности улучшить своё благосостояние.

Доля считающих, что общество утроено более правильно, если в нем благополучие человека зависит прежде всего от его собственных усилий, сократилось с 45% в марте до 38% в ноябре текущего года. В то же время доля полагающих более правильным устройство общества, в котором благополучие человека обеспечивается прежде всего государством, возросло с 44% в марте до 45% в ноябре.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России около 13,5%, или 20 млн, граждан являются бедными. Согласно данным Росстата, по итогам 2019 года уровень бедности составил 12,3% населения России.