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Россияне перечислили причины своей бедности 

Лера Букина 1 час назад
33% жителей Российской Федерации относят себя к категории бедных людей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение». Более половины участников исследования (64%) считают себя гражданами со средним достатком, лишь 1% — богатыми.
Согласно данным опроса, 52% респондентов верят в то, что люди могут преодолеть бедность в большинстве случаев. 40% россиян придерживаются противоположной точки зрения.
8% россиян заявили, что основные причины бедственного финансового положения — низкий размер заработных плат или сокращение дохода. 7% граждан отметили, что его основные причины — повышение тарифов и цен, выход на пенсию, а также скромные пенсии. 2% россиян выделили проблемы, связанные со здоровьем. Также были перечислены и другие причины бедности: развал СССР, уход из жизни близкого человека, трудности в бизнесе, кредиты и т.д.
Как подчеркнули социологи, 6% участников, считающих себя бедными, уверены в дальнейшем улучшении качества своей жизни через 3-5 лет. 20% опрошенных думают, что их финансовое положение в будущем будет таким же бедственным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по данным экономистов, финансовый кризис в РФ, возникший на фоне эпидемии коронавируса, может быть преодолен лишь к концу 2022 года. Что касается восстановления реальных располагаемых доходов граждан, то оно будет идти медленным темпом.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Экономика , Фонд "Общественное мнение" , Ведомости
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