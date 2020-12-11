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Картельные сговоры? Генпрокуратура проверит цены на продукты по всей стране 

Российская Газета и ещё 12 1 час назад
Картельные сговоры? Генпрокуратура проверит цены на продукты по всей стране
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура проводит проверку в целях защиты прав граждан при формировании цен на продовольственные товары. Кроме того прокуроры проверят возможные картельные сговоры производителей и поставщиков продуктов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным ГП, в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал почти на 72 процента, подсолнечное масло — практически на четверть, мука — на 13 процентов, хлеб — более чем на 6 процентов.
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С учетом этого прокурорам субъектов Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, при выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продукты и жесткое пресечение картельных сговоров.
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Личный счет , Генпрокуратура РФ
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