Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.44
89.75
88.99
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
50.01
+0.02 Золото
1838.41
–0.02 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2115
+0.0202
26.11
1.1913
08.12
30.11
16.11

Кому может прийти двойной платеж за коммуналку 

Вероника Полынина 2 часа назад
Кому может прийти двойной платеж за коммуналку
Фото: ТАСС
Власти Московской области рассказали, кому могут приходить двойные платежки за услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».
Замглавы региональной Госжилинспекции Светлана Королькова рассказала, что в этом году двойные платежки получали жители девяти муниципалитетов.
По ее словам, это может происходить при смене управляющей компании, в случае, когда две УК не могут поделить между собой дом, когда жители переходят на прямые расчеты, а УК не успела зафиксировать переход, а также когда управляющая компания считает, что не должна рассчитываться через МособлЕИРЦ.

«Житель теряется, не знает, кому платить, возникают дополнительные расходы в семейном бюджете, растет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что в конечном итоге приводит к социальной напряженности», — рассказал о проблеме председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

В Мособлдуме анонсировали разработку инструкции с алгоритмом действий при получении двойной платежки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2021 году вырастут в среднем на 4%.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Комментарии 2
Личный счет , Игорь Коханый , Виталий Королев , ФАС , Правительство московской области
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение