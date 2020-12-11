Кому может прийти двойной платеж за коммуналку 

Замглавы региональной Госжилинспекции Светлана Королькова рассказала, что в этом году двойные платежки получали жители девяти муниципалитетов.

По ее словам, это может происходить при смене управляющей компании, в случае, когда две УК не могут поделить между собой дом, когда жители переходят на прямые расчеты, а УК не успела зафиксировать переход, а также когда управляющая компания считает, что не должна рассчитываться через МособлЕИРЦ.

«Житель теряется, не знает, кому платить, возникают дополнительные расходы в семейном бюджете, растет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что в конечном итоге приводит к социальной напряженности», — рассказал о проблеме председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

В Мособлдуме анонсировали разработку инструкции с алгоритмом действий при получении двойной платежки.