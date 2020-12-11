Кому может прийти двойной платеж за коммуналку 

Власти Московской области рассказали, кому могут приходить двойные платежки за услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».
Замглавы региональной Госжилинспекции Светлана Королькова рассказала, что в этом году двойные платежки получали жители девяти муниципалитетов.
По ее словам, это может происходить при смене управляющей компании, в случае, когда две УК не могут поделить между собой дом, когда жители переходят на прямые расчеты, а УК не успела зафиксировать переход, а также когда управляющая компания считает, что не должна рассчитываться через МособлЕИРЦ.
«Житель теряется, не знает, кому платить, возникают дополнительные расходы в семейном бюджете, растет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что в конечном итоге приводит к социальной напряженности», — рассказал о проблеме председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.
В Мособлдуме анонсировали разработку инструкции с алгоритмом действий при получении двойной платежки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2021 году вырастут в среднем на 4%.