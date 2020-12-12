За что самозанятым россиянам может грозить штраф

Многие россияне уже решили стать самозанятыми, ведь теперь эта процедура сильно упростилась. Федеральная налоговая служба РФ планирует активно заняться поиском тех, кто пытается обмануть государство. Эксперт рассказала, за что россиянам может грозить штраф.
«Некоторые самозанятые не вносят налоговые платежи, занижают суммы в чеках, не декларируют доходы от профессиональной деятельности вовсе или продолжают работать «в черную», не регистрируя новый налоговый статус», — объяснила агентству «Прайм» генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Она уточнила, что за неуплату налога в первый раз самозанятый должен будет выплатить штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. В случае неуплаты он будет продолжать расти, а за сокрытие доходов можно получить штраф на 20-100% от суммы непредоставленного чека.
Специалист добавила, что с большой вероятностью проверять начнут сначала предпринимателей. В частности, это коснется тех, кто нанимает на работу самозанятых вместо штатных сотрудников, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и налогов. Также она отметила, что ФНС будут помогать банки, которые следят за неподтвержденными поступлениями на счет.
Ранее Счетная палата предложила изменить для самозанятых налоговый режим и дать дополнительные стимулы. После проверки итогов эксперимента, который провели в Москве, Татарстане, а также в Московской и Калужской областях, специалисты предложили несколько идей. Одной из них стало повышение предела суммы доходов для плательщиков НПД (налога на профессиональный доход).