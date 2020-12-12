За что самозанятым россиянам может грозить штраф

«Некоторые самозанятые не вносят налоговые платежи, занижают суммы в чеках, не декларируют доходы от профессиональной деятельности вовсе или продолжают работать «в черную», не регистрируя новый налоговый статус», — объяснила агентству «Прайм» генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Она уточнила, что за неуплату налога в первый раз самозанятый должен будет выплатить штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. В случае неуплаты он будет продолжать расти, а за сокрытие доходов можно получить штраф на 20-100% от суммы непредоставленного чека.