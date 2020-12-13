“Если ритейлерам придется сдерживать цены на одни группы товаров, они получат свою выгоду, повышая цены на другие товары. Любой ритейлер доберет то, что он недополучил на условной буханке хлеба или пачке с крупой, на другой группе: например, повысит цены на палку колбасы или бутылку молока. Однако вряд ли бытовая техника будет дорожать. Но в целом при рыночной экономике это [сдерживать цены] сделать невозможно”, — подчеркнул эксперт.