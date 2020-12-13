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Эксперты рассказали, почему нельзя помешать сговору ритейлеров 

Прайм 1 час назад
Цены на продукты питания в России будут расти и дальше, несмотря на действия правительства. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на комментарий экономиста Константина Селянина в отношении инициативы правительства установить максимальную цену на основные продукты питания.

“Если ритейлерам придется сдерживать цены на одни группы товаров, они получат свою выгоду, повышая цены на другие товары. Любой ритейлер доберет то, что он недополучил на условной буханке хлеба или пачке с крупой, на другой группе: например, повысит цены на палку колбасы или бутылку молока. Однако вряд ли бытовая техника будет дорожать. Но в целом при рыночной экономике это [сдерживать цены] сделать невозможно”, — подчеркнул эксперт.

Научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Сергей Суспицын также согласен с этим мнением. Он считает, что «с ценами на продукты питания такая же ситуация, как с ценами на бензин: что бы ни происходило в мире, все дорожает. Полагаю, как существует сговор производителей бензина, так и есть сговор ритейлеров. Часто они пользуются сложной ситуацией в стране и повышают цены на продукты». В качестве примера Суспицын привел повышение цен на гречку в разгар первой волны пандемии. Ритейлеры, как он уверен, воспользовались массовыми волнениями из-за коронавирусной инфекции и слухами о скором перебое с продуктами питания.
Напомним, что ранее российские власти рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а на сахар — 45 рублей за килограмм. Премьер Михаил Мишустин сказал, что этот документ должны подготовить до 9 утра 14 декабря. Кроме того, он поручил еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину.
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Комментарии 189
Личный счет , Видео , Константин Селянин , Михаил Мишустин , РАН
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