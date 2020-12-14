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Исследование: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество бытовой техники 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Россияне в 2020 году рекордно закупились бытовой техникой
Фото: ТАСС
Россияне в 2020 году приобрели рекордное количество крупной бытовой техники за последние 6 лет — 11 млн шт. на 238 млрд руб. Об этом говорится в исследовании группы "М. Видео-Эльдорадо", проанализировавшей российский рынок крупной бытовой техники за 10 месяцев 2020 года.

"Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы, плиты и встраиваемые варочные поверхности составил 11 млн шт. на общую сумму 238 млрд руб. По сравнению с прошлым годом покупки крупной техники в России выросли на 17% в штуках и на 22% в деньгах и достигли рекордных значений с 2015 года", — говорится в исследовании.

В 2015 году было приобретено около 7,7 млн шт. бытовой техники, в 2016 году — 8 млн шт., в 2017 году — 8,4 млн шт., в 2018 году — 9,3 млн шт., в 2019 году — 9,4 млн шт.
Пик продаж крупной бытовой техники в 2020 году пришелся на март, после ослабления курса рубля, а также на период с июня по октябрь.

"Россияне стали больше времени проводить дома, и бытовая техника, которая помогает решить повседневные бытовые задачи и делает жизнь более комфортной, становится товаром первой необходимости. Кроме того, можно говорить о перераспределении части трат, запланированных на отпуск и другие развлечения вне дома, на товары длительного пользования", — отметил коммерческий директор группы "М. Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев, слова которого приводятся в исследовании.

Самым востребованным видом техники в сегменте "для дома" остаются стиральные машины. С января по октябрь их продажи увеличились на 12% в количественном выражении и составили 2,8 млн шт., а в денежном — на 20%, до 65,3 млрд руб.
Наиболее крупным сегментом по объему в деньгах стали холодильники. Спрос на них увеличился на 18%, до 2,6 млн шт., а в денежном выражении — на 26%, до 79 млрд руб., указали эксперты.
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