Путин назвал рост цен на макароны недопустимым 

"Значит, смотрите… Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве — Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе… — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", — заявил Путин на совещании с членами кабмина, фрагменты которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".

"Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", — подчеркнул глава государства.