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Сотрудники смогут получать доплату за ненормированный рабочий день 

Банки.ру 1 час назад
В РФ предложили платить за ненормированную работу
Фото: ТАСС