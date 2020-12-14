Россиянам назвали главные риски инвестирования

Завышенные ожидания и инвестирование заемных средств — риски первого опыта инвестирования. Об этом управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко рассказал «Прайму».

Он отметил, что в настоящее время наблюдается приток новых клиентов на фондовый рынок — за год число счетов на Московской бирже более чем удвоилось.

Эксперт предостерег клиентов, использующих заемные средства, от покупки акций при первом опыте инвестирования, а суммой для начала инвестиций в акции посоветовал выбирать такую, которую нестрашно потерять.

«Рынок акций подразумевает не только, по сути, неограниченный доход, но и риск», — отметил он.

Ревенко посоветовал неопытным инвесторам предпочесть консервативные инструменты, например, государственные облигации или готовые инвестиционные решения с полной защитой капитала, а консервативным инвесторам — вкладывать в акции лишь часть портфеля (около 20%). Самым главным риском при самостоятельном инвестировании в акции он назвал ожидание повышенной доходности и недооценку риска потерь.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган заявил, что россияне воспользовались программой льготной ипотеки и приобрели квартиры с целью инвестиций, не учтя ни низкой доходности сдачи недвижимости в аренду, ни ее рублевый характер, ни то, что возможность обслуживать ипотечный кредит у них может пропасть.

Он выразил опасение, что в ближайшие годы льготная ипотека рискует обернуться для рынка колоссальной бомбой — многие заемщики не смогут обслуживать свои кредиты, в результате чего произойдет массовый выброс квартир на рынок.