Россиянам удалось монетизировать хобби в пандемию 

60% опрошенных граждан России заявили, что смогли сделать хобби источником заработка в период пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования о монетизации авторского контента Boosty.to и ResearchMe.

В поисках дополнительного источника заработка с весны по осень 2020 года были 47% участников опроса. Четверть из всех опрошенных начали заниматься творчеством и получать от этого прибыль с наступлением пандемии.

Среди наиболее востребованных занятий оказались фотографирование, создание текстов, а также монтаж видео. Около 30% опрошенных заявили, что творчество начало приносить больше денег, чем до наступления пандемии.

В опросе приняли участие около 8 тысяч респондентов, передает ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал про работу. Почти треть российских работодателей планирует в следующем году повысить зарплаты своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».