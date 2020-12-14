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Россиянам удалось монетизировать хобби в пандемию 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Россиянам удалось монетизировать хобби в пандемию
Фото: РИА Новости
60% опрошенных граждан России заявили, что смогли сделать хобби источником заработка в период пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования о монетизации авторского контента Boosty.to и ResearchMe.
В поисках дополнительного источника заработка с весны по осень 2020 года были 47% участников опроса. Четверть из всех опрошенных начали заниматься творчеством и получать от этого прибыль с наступлением пандемии.
Среди наиболее востребованных занятий оказались фотографирование, создание текстов, а также монтаж видео. Около 30% опрошенных заявили, что творчество начало приносить больше денег, чем до наступления пандемии.
В опросе приняли участие около 8 тысяч респондентов, передает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал про работу. Почти треть российских работодателей планирует в следующем году повысить зарплаты своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».
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