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Россиянам рассказали о предстоящих скидках на автомобили 

Лера Букина 37 минут назад
Эксперты: скидки на автомобили раньше весны ждать не стоит
Фото: РИА Новости
По мнению автомобильных экспертов, поставки транспортных средств на склады дилерских центров нормализуются, и к концу февраля 2021 года ожидается полное заполнение складов, пишет «Прайм» со ссылкой на портал Autonews.ru.
Что касается акций и скидок для клиентов автосалонов, то они будут сделаны уже в первой декаде весны. По словам гендиректора АО «Автодом» Андрея Ольховского, остается лишь решить, «от какой цены или от какой базы» будут скидки. Он также подчеркнул, что при повышении цен автопроизводителями на 4-5% с начала января спрос станет более низким на многие бренды. Решить проблему, по его словам, можно будет благодаря программам поддержки продаж и дополнительным скидкам по трейд-ин или при покупке автомобилей в кредит.
По мнению директора московского «Ауди. Авилон» Рената Тюктеева, побороть дефицит дилеры смогут не ранее середины 2021 года. По этой причине, по его словам, больших скидок без насыщенных складов ждать не стоит.
Летом 2020 года Россия столкнулась с дефицитом популярных автомобилей на складах. После того, как страна вышла из жестких карантинных ограничений, граждане попробовали выбрать достойные машины в автосалонах. Нестабильная ситуация с курсом валют спровоцировала рост спроса на автомобили. Из-за страха лишиться денежных средств россияне стали вкладываться в недвижимость и автомобили.
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