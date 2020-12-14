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Россиянам предсказали дефицит товаров первой необходимости 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянам предсказали дефицит сахара и подсолнечного масла
Фото: ТАСС
Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло может стать причиной дефицита этих товаров. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура.ру».
Ранее средства массовой информации сообщили, что сегодня по итогам очередного совещания по стабилизации цен Федеральная антимонопольная служба и министерства промышленности и торговли, сельского хозяйства и экономического развития могут направить в правительство предложение зафиксировать верхние пределы закупочных и розничных цен на сахар-песок (36 и 45 рублей за килограмм) и подсолнечное масло (95 и 110 рублей за литр) из-за роста их стоимости.
В России начали замораживать цены на продукты
Калугин высказал мнение, что поставщики упомянутых товаров станут отказываться от сотрудничества с ритейлерами, если заморозка цен продлится дольше трех месяцев. По этой причине сахар и подсолнечное масло могут исчезнуть из продажи — в магазинах останутся исключительно некачественные товары.

«Гораздо эффективнее (заморозки цен. — Прим. ред.) выдать продовольственные карточки бедным россиянам», — убежден главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

9 декабря, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил удорожание сахара на 71%, подсолнечного масла — на 23,8%, муки — на 12,9%, макаронных изделий — на 10,5%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 6,3%, а также снижение реально располагаемых доходов граждан на 4,3%,
Он связал это не с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и снижением объемов производства, а с экономическими причинами и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Комментарии 12
Личный счет , Экономика , Максим Решетников , Владимир Путин , Валерий Миронов , Минпромторг , ВШЭ , ФАС
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