Россиянам предсказали дефицит сахара и подсолнечного масла

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло может стать причиной дефицита этих товаров. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура.ру».

Ранее средства массовой информации сообщили, что сегодня по итогам очередного совещания по стабилизации цен Федеральная антимонопольная служба министерства промышленности и торговли , сельского хозяйства и экономического развития могут направить в правительство предложение зафиксировать верхние пределы закупочных и розничных цен на сахар-песок (36 и 45 рублей за килограмм) и подсолнечное масло (95 и 110 рублей за литр) из-за роста их стоимости.

Калугин высказал мнение, что поставщики упомянутых товаров станут отказываться от сотрудничества с ритейлерами, если заморозка цен продлится дольше трех месяцев. По этой причине сахар и подсолнечное масло могут исчезнуть из продажи — в магазинах останутся исключительно некачественные товары.

«Гораздо эффективнее (заморозки цен. — Прим. ред.) выдать продовольственные карточки бедным россиянам», — убежден главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

9 декабря, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил удорожание сахара на 71%, подсолнечного масла — на 23,8%, муки — на 12,9%, макаронных изделий — на 10,5%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 6,3%, а также снижение реально располагаемых доходов граждан на 4,3%,