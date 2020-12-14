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Путин поддержал «скидку» на пошлины при обращении через Госуслуги 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Путин поддержал скидку на оплату пошлин через Госуслуги
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение депутата Госдумы от Чувашии Алены Аршиновой («Единая Россия») продлить действие 30-процентной скидки на оплату госпошлин при обращении через Госуслуги и беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

"Это правильно, своевременно и справедливо», — заявил Путин в ходе Социального онлайн-форума «Единой России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 декабря комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, продлевающую «льготную» пошлину при обращении в органы госвласти через портал госуслуг. Такой «льготный» размер пошлины предлагается сохранить до 1 января 2023 года.
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