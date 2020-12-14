Путин поддержал скидку на оплату пошлин через Госуслуги

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение депутата Госдумы от Чувашии Алены Аршиновой («Единая Россия») продлить действие 30-процентной скидки на оплату госпошлин при обращении через Госуслуги и беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
"Это правильно, своевременно и справедливо», — заявил Путин в ходе Социального онлайн-форума «Единой России».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 декабря комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, продлевающую «льготную» пошлину при обращении в органы госвласти через портал госуслуг. Такой «льготный» размер пошлины предлагается сохранить до 1 января 2023 года.