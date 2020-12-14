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ЦБ РФ назвал основные признаки телефонного мошенничества 

Лера Букина 2 часа назад
ЦБ назвал основные признаки телефонного мошенничества
Фото: depositphotos.com
Определить, что человеку звонит телефонный мошенник, можно по ряду признаков, говорится в сообщении ЦБ РФ. Там отмечают, что неожиданно щедрое предложение и моральное давление с целью быстрого получения от человека положительного решения по переводу денежных средств или по предоставлению данных карты — одни из показателей, пишет «Прайм».
Гражданин уже должен насторожиться, как отмечают эксперты регулятора, когда ему поступает неожиданный звонок или SMS от незнакомого человека — не имеет значения, кем он представляется, сотрудником банка, полиции или магазина.
Также в ЦБ РФ подчеркивают, что злоумышленники могут потребовать совершить перевод на «безопасный» счет, оплатить некий налог, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.
Кроме того, нельзя обольщаться, когда вымышленные сотрудники банка заманивают клиента призами, любыми выплатами, уникальными условиями по кредитам и депозитам, инвестиционными продуктами, которые обещают большую доходность. Также они могут попытаться запугать возможной потерей денежных средств.
Мошенник может быть очень настойчивым, пытаясь узнать данные банковской карты — ее номер, трехзначный код на обратной стороне, PIN-код, а также код из SMS или персональные данные гражданина. Еще один признак мошенничества — моральное давление, требования незамедлительного принятия решений по переводу денег.
Банк России обращает внимание, что настоящий сотрудник банка никогда не станет оказывать давление на клиента и спрашивать какие-либо данные его карты.
ЦБ РФ оповестил банки о необходимости проинформировать клиентов о главных признаках, по которым можно распознать злоумышленников, которые становятся особенно активными перед Новым годом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по словам начальника управления противодействия кибермошенничеству в Сбере Сергея Велигодского, злоумышленники стали использовать новый метод кражи денежных средств у граждан РФ. В частности, мошенники пытаются заставить клиентов банка добавить себе в мобильное устройство «новую защищенную карту» для перевода на нее денежных средств. С нее аферисты похищают деньги.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
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