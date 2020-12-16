Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.75
89.75
89.70
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.00
90.43
Индексы и котировки Brent
50.61
+0.14 Золото
1855.60
–0.09 РТС
1390.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2184
+0.0112
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

Минсельхоз назвал сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар 

RT на русском и ещё 26 1 час назад
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, когда, как ожидается, снизятся цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов, подписанных с ретейлом и поставщиками.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», — цитирует его ТАСС.

Так как подписание состоялось 16 декабря, падение цен должно произойти к 21 числу.
Эксперт объяснил «рык» Путина по поводу цен на продукты
Ранее российское правительство подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты.
RT на русском: последние новости
Депутат предлагает изменить правила выплат на первого и второго ребёнка Депутат предлагает изменить правила выплат на первого и второго ребёнка Путин обязал чиновников предоставить данные о цифровых финансовых активах Путин обязал чиновников предоставить данные о цифровых финансовых активах В России можно будет оформить пенсию в банках В России можно будет оформить пенсию в банках
Личный счет , Видео , Дмитрий Патрушев , Правительство РФ , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение