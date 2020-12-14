Банк России назвал пять признаков телефонного мошенничества 

Банк России назвал пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников.
Как сообщается на сайте ЦБ РФ, телефонные мошенники традиционно активизируются под Новый год, поэтому клиентам банков важно знать, как не попасться на удочку злоумышленников и защитить свои сбережения.
Первое, что должно насторожить: неожиданный звонок или СМС от незнакомца, который представляется сотрудником банка, полицейским или представителем магазина.
Второй признак мошенничества — настойчивые просьбы совершить транзакцию, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.
В-третьих, предложения очень выгодных акций и инвестпродуктов с большой доходностью или же, напротив, попытки запугать потерей сбережений.
Четвертое — попытки выяснить номер карты, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-код, код-подтверждение из смс и т.д.
И последний признак: моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.
В ЦБ подчеркнули, что настоящий сотрудник банка никогда не запрашивает у клиента данные его карты. В случае сомнительной операции сотрудник банка может связаться с владельцем карты, но в таком случае следует самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на сайте кредитной организации или на обороте карты.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе сотрудники угрозыска и ФСБ задержали мошенников, укравших более 122 млн рублей с банковских счетов в разных регионах России. Злоумышленники пользовались незамысловатой схемой: подделывали паспорта своих жертв, шли в салоны связи, перевыпускали сим-карты и получали доступ к банковским личным кабинетам.