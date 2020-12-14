Банк России назвал пять признаков телефонного мошенничества 

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Банк России назвал пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ , телефонные мошенники традиционно активизируются под Новый год, поэтому клиентам банков важно знать, как не попасться на удочку злоумышленников и защитить свои сбережения.

Первое, что должно насторожить: неожиданный звонок или СМС от незнакомца, который представляется сотрудником банка, полицейским или представителем магазина.

Второй признак мошенничества — настойчивые просьбы совершить транзакцию, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

В-третьих, предложения очень выгодных акций и инвестпродуктов с большой доходностью или же, напротив, попытки запугать потерей сбережений.

Четвертое — попытки выяснить номер карты, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-код, код-подтверждение из смс и т.д.

И последний признак: моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

В ЦБ подчеркнули, что настоящий сотрудник банка никогда не запрашивает у клиента данные его карты. В случае сомнительной операции сотрудник банка может связаться с владельцем карты, но в таком случае следует самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на сайте кредитной организации или на обороте карты.